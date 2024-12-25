Штангист Алексей Чуркин завоевал «золото» чемпионата Азии в Дохе

Казахстанский тяжелоатлет Алексей Чуркин стал победителем чемпионата Азии среди юниоров в Дохе (Катар), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz
Штангист выиграл соревнования в весовой категории до 89 килограммов. В сумме двоеборья Чуркин поднял 360 (163+197) килограммов.
Второе место занял Илия Салехипур (Иран) - 356 (161+195) килограммов. Бронзовую медаль завоевал Аббаспур Алиреза (Иран) - 355 (159+196) килограммов.
Отметим, что на недавнем чемпионате мира в Манаме среди взрослых Чуркин отметился серебряной медалью.
Ранее сообщалось, что победу на континентальном первенстве одержал Денис Полубояринов. Штангист успешно выступил в весовой категории до 96 килограммов.
В сумме двоеборья спортсмен поднял 366 (161+205) килограммов. Вторым финишировал иранец Сепах Амирхосейн - 349 (162+187) килограммов. Замкнул тройку лучших Эсфандиари Мохаммад (Иран) - 334 (152+182) килограмма.
Кроме того, ранее с двумя рекордами мира ЧА выиграл Акжол Курманбек.