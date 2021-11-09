Штормовое предупреждение объявили в пяти областях Казахстана

Общество
В пяти областях Казахстана объявили штормовое предупреждение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По данным синоптиков, 10 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе области – туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, 15-20 м/с, на юго-западе области порывы 25 м/с. В Петропавловске возможны осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель.
Днем на севере, западе Актюбинской области будет сильный дождь. Ветер западный, северо-западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с.
Днем на западе Мангистауской области прогнозируется туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе области 15-20 м/с. В Актау – ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, в конце дня порывы 15-18 м/с.
На севере Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют туман. Ветер северо-западный, северный, на северо-западе области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром - туман.
Ночью на северо-западе Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Кокшетау – ветер юго-западный, порывы 15 м/с.
По данным синоптиков, 10 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе области – туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, 15-20 м/с, на юго-западе области порывы 25 м/с. В Петропавловске возможны осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель.
Днем на севере, западе Актюбинской области будет сильный дождь. Ветер западный, северо-западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с.
Днем на западе Мангистауской области прогнозируется туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе области 15-20 м/с. В Актау – ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, в конце дня порывы 15-18 м/с.
На севере Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют туман. Ветер северо-западный, северный, на северо-западе области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром - туман.
Ночью на северо-западе Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Кокшетау – ветер юго-западный, порывы 15 м/с.