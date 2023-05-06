Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана 7 мая

Синоптики предупредили жителей шести регионов Казахстана об ухудшении погоды, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" .

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7 мая, днем, на большей части Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20, на западе области - с порывами до 23 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области (г. Усть-Каменогорск, Риддер) объявляется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

В Абайской области, в Семее, объявляется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем на северо-западе области с порывами до 15-20 м/с.

7 мая, ночью и утром, на западе, юге Мангыстауской области ожидается туман.

Днем на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, днем на западе и севере области с порывами до -15-20 м/с. В центральной части области сохраняется высокая пожарная опасность.

7 мая на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области, ожидается гроза. На севере области - пыльная буря. Ветер юго-восточный на юге, в горных и предгорных районах области - 15-20 м/с. В Шымкенте 7 мая ожидается гроза. Ветер юго-восточный с порывами до 15-20 м/с.