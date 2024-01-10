Штормовое предупреждение объявлено почти на всей территории Казахстана

РГП «Казгидромет» объявило штормовое предупреждение на 10 января в 15 областях республики, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в Кызылординской, Павлодарской, Карагандинской областях, области Улытау ожидается метель и гололед, в Мангистауской области – гололед.

В области Абай, Акмолинской и Актюбинской областях прогнозируется метель, в Западно-Казахстанской и Атырауской областях – низовая метель.

10 января днем на западе, севере Костанайской области ожидается сильный снег.

Ветер прогнозируют в области Жетысу и Туркестанской области.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются ночью на западе, востоке, юге области снег, днем осадки, на севере, востоке области сильные осадки (дождь, снег), метель.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег, днем на севере, востоке области сильный снег.