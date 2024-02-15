Штрафом реку не спасешь

Факты того, что КамАЗы, груженные грязным снегом с улиц областного центра, уходят в сторону Чагана – главного притока основной водной артерии региона, активист Андрей Стариченков фиксировал еще в 2019 году. С того времени он пытается привлечь к этой проблеме внимание государственных контролирую­щих органов. Но пока безрезультатно.

– Место под полигон определено властями города. Снег сгружают в низине, расположенной в пойме реки Чаган. Весной вся грязь попадает в нее, оттуда – в Урал. Четвертую зиму по нашей инициативе лаборатория департамента экологии проводит анализы снега. И каждый раз мы видим превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Ниже по течению, в нескольких сотнях метров, находится единственный городской парк, где расположены общественные и платные пляжи. И чего тут удивляться тому, что у населения обнаруживается все больше кожных, легочных болезней, аллергий. Рядом с полигоном даже деревья стали болеть, – говорит эколог-активист.

Еще в феврале 2017 года акимат области принял постановление об установлении водоохранных зон, полос и режима их хозяйственного использования, согласно которому ширина водоохранных зон составляет 500–600 м. Фактически же снег складируется в 300 м от русла.

Как ответили в департаменте экологии на очередное обращение Андрея Стариченкова, «вся хозяйственная деятельность предприятий, природопользователей в водоохранной зоне регулируется положениями Водного кодекса РК. Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 125 ВК РК, в пределах водоохранных зон запрещается ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение водных объектов и их водоохранных зон и полос. Кроме того, в соответствии со статьей 235 Экологического кодекса РК, земельные участки из состава земель водного фонда могут быть предоставлены во временное землепользование местными исполнительными органами… для целей, не противоречащих основному целевому назначению земельного участка, не влекущих за собой загрязнение и деградацию земель и, соответственно, ухудшение экологической обстановки».

В этом же ответе департамент озвучил результаты анализа снега с полигона. Согласно протоколу испытаний от 24.01.2024 года, в отобранных пробах выявлено превышение предельно допус­тимых концентраций по взвешенным веществам в 1,2 раза, общей жесткости – в 4,2 раза, кальцию – в 25 раз, магнию – в 2,25 раза, хлоридам – в 8 раз, сухому остатку – в 13,3 раза, аммиаку и ионам аммония – в 1,36 раза.

Таким образом, в действиях должностных лиц Уральского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог усматриваются признаки административного правонарушения, установленного пунктом 1 статьи 358 КоАП РК «Нарушение правил охраны водных объектов».

Горотделом допущен ввод в экс­плуатацию коммунального объекта без сооружений и устройств, предотвращающих загрязнение и засорение вод или их вредное воздействие. Право составлять протоколы об административных правонарушениях по данной статье имеет уполномоченный орган, поэтому обращение с материалами для принятия решения областной департамент экологии направил в Жайык-Каспийскую бассейновую инспекцию по регулированию использования и охране водных ресурсов. Кроме того, копии получили в природоохранной прокуратуре области и прокуратуре Уральска.

Но, по мнению активистов, бюрократическая машина слишком неповоротлива. Так было и в прошлые годы: прокуратура выносила предписание, запрещающее вывоз снега на данный полигон уже ближе к марту.

К этому времени снега там накапливается на десятки тонн и он уже начинает таять. Тогда штрафовали исполнителя работ – коммунальное предприятие. Эти деньги (30 МРП) не особо пополняли бюджет и уж совсем никак не восстанавливали экологию реки и прибрежного леса. Между тем чиновники акимата Уральска открыто заявляют: легче заплатить штраф, чем вывозить снег на дальние полигоны.

По данным того же городского акимата, согласно договору на 2023–2024 годы, на круглогодичное содержание улично-дорожной сети и санитарную очистку города выделено 6,6 млрд тенге. При этом по нормативам финансирования содержания дорог на данный объем требуется порядка 12 млрд тенге.

Почему крайним оказывается исполнитель (руководитель коммунального предприятия), а не тот, кто своей подписью под постановлением дает «добро» на нарушение экологического законодательства? Все запросы, направленные активистами в соответствующее министерство, возвращаются на местный уровень. Так, последнее обращение Андрея Стариченкова перенаправлено аж 24 раза!

В итоге на него отвечает тот, на кого подается жалоба и кого устраивает положение дел, – эдакий «баланс» экономической выгоды и мнимой защиты природы. Только чем обернется этот баланс в то время, когда весь мир борется за сохранение водных ресурсов, когда мы отчитываемся за каждое посаженное деревце, переживаем о дефиците для горожан мест активного отдыха?

Не нужно изобретать велосипед в поиске решения по утилизации снега с городских улиц. Во многих крупных городах применяют специальные машины, которые топят снег и очищают талую воду. Да, это требует немалых бюджетных средств. Но машин в городе все больше, а снег – все темнее. И решать проб­лему его утилизации нужно уже сегодня, пока наши реки не превратились в сточные канавы.

В надежде быть услышанным свое обращение активист направил в экологический совет, дейст­вующий при партии «Amanat».