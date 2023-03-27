Фото: facebook.com/Асхат Оралов

Рекорд был зафиксирован на высшей точке Шымбулака, находящейся на высоте 3200 метров над уровнем моря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство культуры и спорта.

Торжественная церемония вручения сертификата прошла на высшей точке Шымбулака - станции «Талгарский перевал».

«Вчерашняя дата запомнится нам не только грандиозной победой нашей сборной по футболу в матче с Данией, но и новым мировым рекордом. Горнолыжный курорт Шымбулак вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий ночной горнолыжный склон в мире», - отметил министр культуры и спорта Асхат Оралов на своей странице в Facebook.

В ходе церемонии официальный судья Книги рекордов Гиннеса Шейда Субаши зафиксировала историческое достижение, подтвердив соответствие трассы всем необходимым требованиям.

Следом состоялся массовый спуск жителей и гостей Алматы по склону-рекордсмену.