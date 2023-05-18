Сигареты на 50 млн тенге пытались незаконно вывезти из Казахстана

Незаконный вывоз из Казахстана крупной партии сигарет пресекла Пограничная служба, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

Фото: пресс-служба КНБ РК

17 мая в автомобильном пункте пропуска «Кайрак» военнослужащие Департамента Погранслужбы КНБ по Костанайской области в грузовом автомобиле обнаружили 205 коробок с сигаретами без акцизных марок и сопроводительных документов.

Предварительная стоимость изъятого товара составляет более 50 млн тенге.

Для дальнейшего разбирательства нарушитель-иностранец и груз переданы сотрудникам Департамента экономических расследований региона.