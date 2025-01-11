«Сигнальные» штрафы Закон и Порядок 11 января 2025 г. 3:00 25 Любовь Доброта собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент В Шымкенте на 44 млн тенге оштрафованы операторы сотовой связи после проверки, проведенной сотрудниками межрегиональной инспекции. Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Комиссия подтвердила обоснованность недовольства граждан, предъявив санкции трем компаниям, обеспечивающим горожан связью и Интернетом. Мониторинг показал, что в Шымкенте есть 45 точек, где фиксируется плохой сигнал или отсутствует вовсе. По информации руководителя управления цифровизации городского акимата Мухита Кемелова, за прошлый год удалось на треть сократить количество точек с неустойчивым сигналом. Однако полное покрытие города и внедрение 5G планируется завершить только к 2027 году. Одной из проблем в управлении цифровизации называют радиофобные настроения среди населения. Нередко жители отказываются от соседства со специальными вышками для крепления антенн. Выходом может стать разъяснительная кампания, которую намерены провести сотрудники управления. #Шымкент #штраф #связь