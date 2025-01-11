«Сигнальные» штрафы

Комиссия подтвердила обоснованность недовольства граждан, предъявив санкции трем компаниям, обеспечивающим горожан связью и Интернетом. Мониторинг показал, что в Шымкенте есть 45 точек, где фиксируется плохой сигнал или отсутствует вовсе. По информации руководителя управления цифровизации городского акимата Мухита Кемелова, за прошлый год удалось на треть сократить количество точек с неустойчивым сигналом. Однако полное покрытие города и внедрение 5G планируется завершить только к 2027 году. Одной из проблем в управлении цифровизации называют радиофобные настроения среди населения. Нередко жители отказываются от соседства со специальными вышками для креп­ления антенн. Выходом может стать разъяснительная кампания, которую намерены провести сотрудники управления.