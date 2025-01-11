«Сигнальные» штрафы

Закон и Порядок
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Шымкенте на 44 млн тенге оштрафованы операторы сотовой связи после проверки, проведенной сотрудниками межрегиональной инспекции.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комиссия подтвердила обоснованность недовольства граждан, предъявив санкции трем компаниям, обеспечивающим горожан связью и Интернетом. Мониторинг показал, что в Шымкенте есть 45 точек, где фиксируется плохой сигнал или отсутствует вовсе. По информации руководителя управления цифровизации городского акимата Мухита Кемелова, за прошлый год удалось на треть сократить количество точек с неустойчивым сигналом. Однако полное покрытие города и внедрение 5G планируется завершить только к 2027 году. Одной из проблем в управлении цифровизации называют радиофобные настроения среди населения. Нередко жители отказываются от соседства со специальными вышками для креп­ления антенн. Выходом может стать разъяснительная кампания, которую намерены провести сотрудники управления.

#Шымкент #штраф #связь

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