Сильная жара ожидается в некоторых регионах Казахстана 29 мая

Синоптики рассказали о погоде на 29 мая, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РГП " Казгидромет ".

Фото: vsegda-pomnim.com

В некоторых регионах Казахстана установится облачная погода, ожидаются дожди и грозы, а в некоторых будет сильная жара.

Погоду в большей части РК будет определять обширный отрог антициклона. Лишь на севере, востоке, юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами.

По республике сохраняется усиление ветра, на западе, юге – пыльная буря, в ночные и утренние часы на юго-востоке – туман.

На большей части Актюбинской, Костанайской, Атырауской областей ожидается сильная жара.

На большей части Костанайской, Павлодарской, в центре, на востоке Кызылординской, на востоке Атырауской, на юге, востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на юго-западе Актюбинской, на севере Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.