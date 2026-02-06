Более 14 рейсов было отменено, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Сильнейший за 15 лет снегопад обрушился на Копенгаген, вызвав отмену по меньшей мере 14 рейсов и затруднения в работе общественного транспорта по всей стране, сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на Датский метеорологический институт.

«Из архива данных снежного покрова следует, что такого сильного снегопада в Копенгагене не наблюдали по меньшей мере 15 лет, если судить по росту снежного покрова со вчерашнего дня», - говорится в сообщении телерадиокомпании.

По данным метеорологов, в четверг в датской столице наблюдались 2,5 сантиметра снега, а в пятницу стало уже 17,1 сантиметра, то есть за сутки прибавились более 14 сантиметров, отмечает телерадиокомпания. В последний раз столько снега в Копенгагене фиксировали в 2011 году: тогда высота снежного покрова составила почти 19 сантиметров, напоминает телерадиокомпания.

Как уточняет телерадиокомпания, непогода привела к отмене по меньшей мере 14 рейсов в аэропорту Копенгагена и еще одного в аэропорту Ольборга.

«В Орхусе были отменены все (рейсы - ред.) городских автобусов, и трамваи стоят на месте», - пишет телерадиокомпания.

Кроме того, телерадиокомпания добавляет, что многие копенгагенцы, известные своей любовью к велосипедам, в пятницу оставили их дома. Кроме того, по сведениям городского метро, в последние дни были установлены новые рекорды по числу пассажиров. Власти коммуны Копенгаген, в свою очередь, заявляют, что впервые за 15 лет вывели на дороги снегоуборщики.