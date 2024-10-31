Стероиды под видом витаминов вывозили из Казахстана в США и Европу

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Агентством по финансовому мониторингу при координации Авиационной транспортной прокуратуры Алматы выявлен факт незаконного перемещения через государственную границу Казахстана сильнодействующих веществ в крупном размере, передает Kazpravda.kz

«Установлено, что группа лиц по предварительному сговору перемещала под видом витаминов через государственную границу Казахстана в США и страны Европы анаболики, стероиды, в состав которых входят сильнодействующие вещества, оказывающие вредное воздействие на жизнь и здоровье человека (приказ министра здравоохранения РК от 26 июня 2023 года № 120)», - сообщили в АФМ.

Установлен адрес, где организаторы хранили и занимались расфасовкой лекарственных средств. Обнаружены и изъяты 206 тыс. ампул и таблеток, а также шприцы, станок для оклеивания, почтовые конверты, самоклеящиеся этикетки.

Подозреваемые задержаны и помещены под домашний арест. Ведется досудебное расследование, добавили в АФМ.