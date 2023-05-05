Сильное землетрясение зафиксировали в Японии
480
Аманжолова Айман
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на побережье в центральной части Японии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на побережье Японского моря в префектуре Исикава, сообщило главное метеорологическое управление Японии.
Очаг залегал на глубине 10 километров. Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной шкале, принятой в Японии.
По данным управления, возможен незначительный подъем воды на побережье Японского моря, но угрозы разрушений нет.