Сильное землетрясение зафиксировали в Японии

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на побережье в центральной части Японии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

фото из открытых источников

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на побережье Японского моря в префектуре Исикава, сообщило главное метеорологическое управление Японии.

Очаг залегал на глубине 10 километров. Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной шкале, принятой в Японии.

По данным управления, возможен незначительный подъем воды на побережье Японского моря, но угрозы разрушений нет.