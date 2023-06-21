Дожди ожидаются в Казахстане в предстоящие 3 дня

Фото: Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, в предстоящие дни погоду на большей части территории республики будет определять ложбина уходящего циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы. В связи с этим пройдут дожди с грозами 22-24 июня в горных районах юго-востока, 24 июня в центре и на востоке страны – сильные дожди.

По Казахстану ожидаются град, шквал, усиление ветра. В температурном фоне резких изменений не ожидается.

