Дожди ожидаются в Казахстане в предстоящие 3 дня
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на 22-24 июня, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
По данным метеослужбы, в предстоящие дни погоду на большей части территории республики будет определять ложбина уходящего циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы. В связи с этим пройдут дожди с грозами 22-24 июня в горных районах юго-востока, 24 июня в центре и на востоке страны – сильные дожди.
По Казахстану ожидаются град, шквал, усиление ветра. В температурном фоне резких изменений не ожидается.