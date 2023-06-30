С какой погоды начнется июль в Казахстане

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По данным метеослужбы, в предстоящие выходные дни большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием атлантического и южного циклонов, которые станут причиной дождей с грозами, шквалистым ветром, возможен град. 1-2 июля на западе, 2-3 июля на северо-западе, 1 июля на востоке страны ожидаются сильные дожди.

Прогнозируется повышение температуры воздуха днем на западе до +27+35, на северо-западе – до +22+32, на севере, в центре страны – до +30+35, на востоке – до +25+33, на юго-востоке – до +32+37, на юге основной фон +32+40 градусов.