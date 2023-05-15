Сильные дожди и усиление ветра – погода на 16-18 мая в Казахстане
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РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на 16-18 мая, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
По данным метеослужбы, погоду большей части Казахстана будет определять южный циклон, с которым ожидаются дожди с грозами и вероятностью выпадения града.
Сильные дожди прогнозируются 16-17 мая на юго-западе, 16-18 мая - на северо-западе и юге, 17-18 мая - в центре, 18 мая - на юго-востоке страны. Также по республике ожидается усиление ветра.
По республике ожидается понижение температурного фона.
В северной половине в ночные часы все еще сохранятся заморозки до 3 градусов. В дневные часы прогнозируется понижение температуры воздуха на северо-западе, севере страны до 13-18 тепла, на остальной территории страны до 15-23 тепла.