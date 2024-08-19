Сильные дожди минуют только юг и запад республики – Казгидромет
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Прогноз погоды на 20-22 августа предоставило РГП «Казгидромет», передает Kazpravda.kz
В ближайшие дни на большей части территории республики сохраняется неустойчивая погода, ожидаются дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града.
Сильные дожди минуют только юг и запад республики. 21 августа на юге Казахстана ожидается усиление ветра, пыльная буря. 22 августа в ночные и утренние часы в восточной части Казахстана ожидается туман.
На большей части страны ожидается днем температуры +16+25, на западе и юге РК +22+35°С, на востоке, юго-востоке страны в дневное время +23+33°С.