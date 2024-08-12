Сильные дожди прогнозируют синоптики в ближайшие три дня
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Погоду на 13-15 августа предоставили в РГП «Казгидромет», передает Kazpravda.kz
По информации метеорологов, на большей части территоррии страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града.
Сильные дожди ожидаются 13 августа на северо-западе, севере, 14-16 августа - на западе, северо-западе, севере страны.
По Казахстану ожидается усиление ветра.
На юге и востоке страны в дневное время ожидается сильная жара +35+38°С, на остальной территории Казахстана столбики термометров будут колебаться от +18+26°С до +22+33°С.