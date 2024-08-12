Сильные дожди прогнозируют синоптики в ближайшие три дня

Погоду на 13-15 августа предоставили в РГП «Казгидромет», передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации метеорологов, на большей части территоррии страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града.

Сильные дожди ожидаются 13 августа на северо-западе, севере, 14-16 августа - на западе, северо-западе, севере страны.

По Казахстану ожидается усиление ветра.

На юге и востоке страны в дневное время ожидается сильная жара +35+38°С, на остальной территории Казахстана столбики термометров будут колебаться от +18+26°С до +22+33°С.