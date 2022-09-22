Черно-белые, не четкие, а местами основательно размытые, но от этого не менее ценные документальные свидетельства истории о том, как в Туркестан из города на Неве возвращали Тайказан, можно увидеть на выставке в мавзолее.

Десятки фотографий представлены на выставке «Символ благополучия и процветания – Тайказан», открывшейся в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи. Она посвящена возвращению священного Тайказана на историческое место. Это поистине историческое событие произошло 18 сентября 1989 года.

Город желал этого много десятилетий, с тех самых пор, как в 1935 году Тайказан увезли в Эрмитаж на третий конгресс иранского искусства, да так и оставили в Ленинграде. Вместе с ним туда же были отправлены и два больших подсвечника, заказанные Тимуром у иранских мастеров специально для мавзолея.

Вот архивная фотография, на которой Тайказан отправляют в Ленинград в 1935 году. Еще один уникальный снимок, запечатлевший туркестанскую реликвию в экспозиции музея Эрмитажа. А на других фото чуть ли не пошагово весь процесс погрузки бесценного сосуда, его транспортировки и встречи в Туркестане.

За полвека терпеливого ожидания возвращения своих реликвий на родину туркестанцы окончательно осознали, что их надежды безрезультатны. Переписка с Министерством культуры не дала результатов. Тогда-то и родилось предложение больше не ждать, а действовать. Руководство города подключило общественность, заслуженных людей, включая депутатов Верховного Совета и Героев Советского Союза. Но и их выступ­ления с самых высоких трибун, включая сессию Верховного Совета СССР, оказались безуспешными.

Горожане не собирались сдаваться, снарядив в Ленинград делегацию, в состав которой вошли заслуженные люди, аксакалы и местные чиновники. Для секретаря райисполкома Эркина Джурабекова вернуть Тайказан в мавзолей было делом чести, ведь именно такой наказ он получил от местных аксакалов сразу же после назначения на должность. И упорно шел к этому дню, написав десятки писем, подключив авторитетных людей и высокопоставленных чиновников.

Эркин Искандарович, как и тысячи туркестанцев, не мог смириться с тем, что достояние мавзолея больше полувека находится вдали от своего законного места. Без него же величественный памятник средневековой архитектуры терял некую магическую притягательность. А с ним, наоборот, город окутывала благодать. Не зря ведь многие туркестанцы, среди которых много людей преклонного возраста, пускались в свое время через всю страну, чтобы полюбоваться Тайказаном в Эрмитаже. И тихо, прямо в зале музея, молились о его возвращении домой.

И этот долгожданный день настал. Это случилось ровно 33 года тому назад. Вечером 18 сентября 1989 года встречать священную реликвию собралось полгорода, люди плакали от радости, дав волю эмоциям. Порядка десяти тысяч туркестанцев радостно скандировали по случаю желанного возвращения раритета мировой культуры в родные стены.

Кинохроника запечатлела счастливые лица и радость горожан, любящих свой край и еще больше сплоченных общей победой. Теперь это тоже страница истории города, как и фотографии реликвии из альбома русского путешественника А. Куна, сделанные им в 1864 году. Они тоже представлены на выставке.

Тайказан считается символом благополучия, единства и солидарности тюркского народа. Поэтому в честь этой даты ежегодно по традиции организуются выставка и различные мероприятия, в основе которых лежит популяризация мавзолея и его раритетов.

Тайказан – шедевр древней металлургии. Отлитый из нескольких благородных металлов по приказу эмира Тимура, он весит порядка двух тонн. По мнению ученых, несмотря на то что казан ассоциируется с приготовлением пищи, на самом деле он предназначался для хранения воды, которую давали паломникам после обрядовых действий.

Его по заказу эмира Тимура отлили 622 года назад. Хронологических разночтений нет, утверждают ученые. Исследования показали, что из всего комплекса художественно-декоративных атрибутов мавзолея Яссауи этот экспонат имеет бесспорную дату происхождения, обозначенную непосредственно на сосуде.

Она отлита в бронзе. На верхнем декоративном эпиграфическом поя­се Тайказана специалисты читают буквально следующее: «Сказал Аллах, да будет он благословен и да возвысится: «Неужели поение паломника и оживление священной мечети вы считаете откровением?» И сказал пророк, да будет над ним мир: «Тот, кто возводит место для пития на пути Аллаха, да возвысится он, тому Аллах соорудит в раю водоем». Приказал построить это место для пития эмир величайший, владетель над выями народов, избран­ный (отличенный) по­мощью царя милостливого, амир Тимур Гурган, да освятит Аллах всевышний царство его, для усыпальницы шейха ислама, султана шейхов в мире, шейха Ахмеда ал-Ясеви, да освятит Аллах дух его великий. 20 шавваля года 801-го».

Точная дата изготовления Тайказана – уникальный для туркестанского храма случай, служащий своего рода документом, который однозначно и достоверно связывает Тайказан с эмиром Тимуром и самим храмом. А вот что касается строительства мавзолея, то ученым пока не удалось прийти к единому мнению в этом вопросе в ходе проведения последующих историко-архитектурных исследований. Существует как минимум три предположения по датам начала и окончания строительства мавзолея. И все они существенно разнятся. Есть версия, что это событие произошло в период 1395–1399 годов, а есть предположение, что мавзолей строили с 1391 по 1399 год и даже с 1389 по 1399 год.

Нет четкого ответа и на вопрос о том, когда были изготовлены светильники, резные деревянные двери, облицовка и прочие достопримечательности. Это еще один важный аргумент в пользу того, чтобы Тайказан занимал свое исконное положение, которое ему отвели при строительстве, – в центре казандыка.

Выставка, знакомящая с историей возвращения Тайказана на его исконное место, продлится месяц.