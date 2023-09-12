Символ свободы

Имя Амангельды Иманова неразрывно связано с ключевыми военными кампаниями в Казахстане. Он лидер национально-освободительного движения 1916 года против колониальной политики Российской империи, а после и участник Гражданской войны 1918–1920 годов.

Жизнь и деятельность Амангельды Иманова тесно связана с историей Костанайской области. Именно здесь состоялись широкомасштабные мероприятия, посвященные 150-летию батыра. На протяжении трех дней в регионе проходили научные конференции, спортивные состязания, культурно-массовые мероприятия.

Основная часть торжеств – рес­публиканская научная конференция «Батырдың биік тұлғасы» – прошла в селе Амангельды. Здесь в районном доме культуры собрались потомки героя, жители региона и гости со всей респуб­лики – ученые и исследователи жизни народного батыра. С высокой трибуны были зачитаны специальные поздравительные адреса от председателя Сената Маулена Ашимбаева, председателя Мажилиса Ерлана Кошанова, министра культуры и информации Аиды Балаевой и министра науки и высшего образования Саясата Нурбека.

Открывая научно-практическую конференцию, аким Костанайской области Кумар Аксакалов отметил особую роль Амангельды Иманова в истории страны.

– Казахский народ всегда отстаивал честность и справедливость. Отважный герой боролся за это, заботился о простых людях. Выступая против политики правящей в то время власти, он способствовал росту общественного сознания. Несмотря на то что прошли трудные годы, в которых сосуществовали невзгоды и радости, кризис и развитие, Амангельды Иманов навсегда сохранился в памяти поколений. Люди считают его символом свободы. В честь наших героически погибших предков – участников национально-освободительного движения в Торгае – мы рассмот­рим вопрос о строительстве в районе мемориального комплекса, – сказал Кумар Аксакалов.

Внук Амангельды Иманова, кандидат технических наук Батырлан Рамазанулы, поблагодарив руководство страны и региона, людей, которые смогли организовать торжества на высоком уровне, отметил, что начался новый этап исследования деятельности его знаменитого деда, который заложит основу для нового подхода к личности Амангельды.

На конференции с докладами выступили известные ученые и исследователи.

Так, историк-ученый Зиябек Кабульдинов проанализировал причины национально-освободительного восстания 1916 года, охватившего шесть областей казахской степи, и ознакомил многих с кратким содержанием ряда исторических документов, касающихся карательных отрядов, вышедших на Торгайскую степь. По словам ученого, в результате Тургайского восстания во главе с Амангельды воля и роль народа поднялись на общенациональный уровень. Все социальные группы того времени объединились против угнетателей народа.

Академик Берекет Карибаев изложил методологию изучения государства и формирующих его личностей в истории человечества. По мнению ученого, Амангельды – яркий представитель нации того периода и героических личностей Казахского ханства.

Академик Дихан Камзабек­улы, оценив достижения нашей независимости, уточнил, почему современное общество нуждается в новой оценке личности Амангельды-батыра с высоты сегодняшнего дня.

– Он – человек, оставшийся в сердце каждого казаха. Нынешнему поколению необходимо представить историю Амангельды с современного ракурса. Наша ошибка в том, что мы создали образ продолжателя Октябрьской революции в Казахстане. Но на самом деле восстание Амангельды в Торгае продемонстрировало тысячелетнюю приверженность казахского народа к свободе. Поэтому нам сегодня нужна правильная и серьезная история Батыра, – сказал ученый.

В завершение встречи состоя­лась презентация сборника «Ұлтты ұлағтаған батыр», выпущенного к 150-летию Амангельды Иманова.

Научно-практическая конференции «Национально-освободительное восстание 1916 года: невысказанная правда», посвященная 150-летию со дня рож­дения Амангельды Иманова, прошла также в одном из крупных вузов Костаная, на котором ученые и общественные деятели делились своими рассказами об историческом событии и роли национального героя.

Заведующий кафедрой факультета истории Костанайского областного университета им. А. Байтурсынулы Рауан Байдалы поведал о генеалогическом древе Иманова, а директор филиала Института истории и этнологии им. Ш. Ш. Уалиханова в городе Астане Махаббат Козыбаева рассказала о проблемах реабилитации жертв политических репрессий 20–50- х гг. XX века в Казахстане.

Неизвестными фактами био­графии Иманова поделился руководитель Костанайского областного историко-краеведческого музея Батырхан Жумабаев. Он вырос в селе Амангельды, на малой родине народного героя, а потому с самого детства наслышан о подвиге батыра. Повзрос­лев, он много читал о героизме вошедшего в историю земляка, о его честности и справедливости.

А накануне 150-летия Амангельды Иманова провел целое расследование о его родителях и потомках. И, надо сказать, «нарыл» невероятно интересные факты, доселе не известные широкой общественности.

– Во времена советской власти Амангельды Иманова представляли сиротой. Существовали ошибочные данные о том, что его отец умер, когда Амангельды было семь лет, а мать – когда ему было 13. На самом же деле его мать умерла в 1924 году, то есть почти через пять лет после смерти самого батыра.

Известно, что старшая супруга Амангельды Иманова Раш Сейдалыкызы была ему опорой и верной спутницей. Она готовила солдатам еду, стирала одежду, во всем помогала. Она и родила Амангельды двоих сыновей – Рамазана и Шарыпа. Впервые отцом народный герой стал в 38 лет. Но они с супругой воспитывали дочь старшего брата Амангельды – Макен, которую удочерили еще в младенческом возрасте.

Поскольку сыновья рано лишились отца и мало о нем помнят, многие факты из биографии Иманова мы знаем благодаря мемуарам Макен. Она писала, что көке, так она называла Амангельды, владел несколькими языками. Например, когда они с супругой что-то скрывали, они разговаривали на русском, в своем еженедельнике он делал записи на персидском, а во времена своего бригадирства на шахте свободно общался с турками без переводчика, – рассказал Батырхан Жумабаев.

Доподлинно известно, что Амангельды Иманов был убит весной 1919 года. Его старшая супруга Раш умерла в 1920-м от укуса собаки и была захоронена на кладбище в Алаколе, где сохранилась четырехугольная могила. Останки Амангельды Иманова, найденные на берегу озера лишь год спустя, в 1921-м, по настоянию его матери Калампыр были перезахоронены рядом с Раш.

А спустя еще 19 лет, в 1940-м, его вновь перезахоронили уже на малой родине, в селе Амангельды, где он покоится и поныне.