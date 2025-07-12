Синнер и Алькарас сыграют в финале Уимблдона
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Финал пройдет в воскресенье, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс
Итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас завоевали путевки в финал теннисного Уимблдонского турнира.
В полуфинале первая ракетка мира Синнер обыграл шестую ракетку планеты серба Новака Джоковича - 6:3, 6:3, 6:4.
В другом матче 1/2 финала вторая ракетка планеты Алькарас взял верх над пятой ракеткой американцем Тейлором Фрицем - 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6).
Финал пройдет в воскресенье.