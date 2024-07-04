Синоптики скорректировали свой прогноз по засухе

Погода
111
Гульмира Кунапия
корреспондент

Уточненный прозноз по засухе в июле вышел на сайте «Казгидромета» 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В июле на территории Казахстана увлажнение в основном ожидается близким к многолетним значениям, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Казгидромет» 

Однако площадь территорий, которым угрожает наступление атмосферной засухи, увеличивается. Так, в июле атмосферная засуха ожидается в 11 регионах страны.

Умеренно влажно в июле будет в Тайыншынском, Уалихановском районах и в районе Г.Мусрепова в Северо-Казахстанской области; в Атбасарском, Аккольском и Астраханский районах и в окрестности Степногорска в Акмолинской области.

На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца, добавили в «Казгидромете».

 

#прогноз #засуха #июль

Популярное

Все
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Инвестор из КНР готов построить в Таразе завод по переработке мусора
Три юных шахматиста из Казахстана стали победителями Кубка мира-2024
Почему стали чаще отключать свет?
Уберечь детей от опасных ситуаций
Молодежь с помощью нейросети оживила мифы и легенды Алтая
Иван Васильевич верен профессии
Тандем отца и сына готовится к первой Олимпиаде
Кибергигиена как одно из условий защиты данных
Двенадцать миллионов тенге обязали вернуть потребителям в области Абай
В экономику Туркестанской области планируется инвестировать 1 млрд 615 млн долларов
Резкого роста тарифов на регулируемые услуги не произошло
Альтернативы АЭС сегодня нет
Программа Joltap: сделай себя сам
Перспективным форматом сотрудничества в Евразии представляются многосторонние связи в рамках ШОС
Сто лет энергетической безопасности
Ответ на глобальную поляризацию
Инициатива поддержана повсеместно
Беспрецедентное количество участников
Цель – выработка единой позиции в геополитике
Строительные рынки переезжают за город
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Приказ длиной в три года
Дело – труба
Онлайн-трансляция совместного заседания палат Парламента РК
В Алматы началось строительство «Тюркского Стоунхенджа»
Если трудности множатся, значит, победа где-то близко – это и девиз, и жизненная мотивация заслуженного тренера РК Сергея Седова
Первая партия казахстанской говядины отправлена в Китай
Главному редактору «Казахстанской правды» присуждена премия президента в области СМИ
Большие цели в АПК достигаются большими усилиями
Известному защитнику «Кайрата» 70-х годов прошлого столетия Юсупу Шадиеву исполнилось 70!
Двоих детей спасли в Кызылординской области
Казахстан ратифицировал соглашение с Китаем об учреждении культурных центров
Журналисты получили ключи от квартир
Откуда берутся стихийные свалки?
Молоко кобылье – здоровье человеческое
Что делать? Для этого надо понять, кто виноват
«Ауыл аманаты» – рука помощи сельчанам
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге

Читайте также

Самолеты NOAA показали ураган «Берилл» в небе
Обильные дожди с грозами обещают синоптики в ближайшие три …
Какой будет погода в июле в Казахстане
Урагану «Берил» на Карибах присвоили самую опасную категорию

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]