Синоптики скорректировали свой прогноз по засухе

Уточненный прозноз по засухе в июле вышел на сайте «Казгидромета»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В июле на территории Казахстана увлажнение в основном ожидается близким к многолетним значениям, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Казгидромет»

Однако площадь территорий, которым угрожает наступление атмосферной засухи, увеличивается. Так, в июле атмосферная засуха ожидается в 11 регионах страны.

Умеренно влажно в июле будет в Тайыншынском, Уалихановском районах и в районе Г.Мусрепова в Северо-Казахстанской области; в Атбасарском, Аккольском и Астраханский районах и в окрестности Степногорска в Акмолинской области.

На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца, добавили в «Казгидромете».