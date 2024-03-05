Полтора килограмма «синтетики» вёз из Алматы пассажир такси

Криминал
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Он успел скрыться, оставив сумку с наркотиками в машине

Фото: Polisia.kz

Меф на 30 млн тенге обнаружили в такси по дороге в Шымкент, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

О подозрительном поведении парня сообщил в полицию водитель.

Догадавшийся о звонке наркокурьер вышел из машины на ближайшем светофоре и скрылся в неизвестном направлении, оставив дорожную сумку в багажнике авто. В сумке подоспевшие полицейские нашли обмотанный скотчем рулон, внутри которого было три пакета с "порошком". Экспертиза подтвердила, что изъятое – психотропное вещество мефедрон массой почти 1,5 кг.

В результате розыскных мероприятий оперативники УПН департамента полиции установили и задержали подозреваемого на территории Алматы. Им оказался 19-летний житель Туркестанской области.

Задержанный находится под стражей. Проводится следствие.

#полиция #розыск #наркотики #такси #мефедрон #синтетика

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