Президент поручил сформировать единый пакет медицинской помощи

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По его словам, сегодня свыше половины госбюджета направляется на социальную сферу. Также в последние годы была проделана значительная работа по расширению инфраструктуры и повышению престижа профессий социальной сферы, прежде всего, педагогов, медработников.

– Теперь следует улучшить качество предоставляемых гражданам услуг. В первую очередь это касается системы здравоохранения. Уже пятый год в нашей стране действует обязательное социальное медицинское страхование. За это время бюджет отрасли вырос вдвое, в 2024 году на здравоохранение будет направлено 2,6 триллиона тенге. При этом существенного повышения качества и доступности медицинской помощи пока не происходит.

Более того, имеет место неэффективное использование ресурсов, которое приводит к серьезной финансовой перегрузке отрасл, полагает Токаев. Он поручил вравительству нужно взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.

– Необходимо сформировать единый пакет медицинской помощи, который будет состоять из базовой части, гарантированной государством, и страховой, формируемой за счет отчислений работодателей и самих граждан. Следует повысить ответственность местных исполнительных органов. За отдельные категории уязвимых слоев населения отчисления в систему медстрахования должны производиться из местного бюджета, – сказал президент.

По словам Токаева, большое значение имеет развитие медицинской инфраструктуры. Однако в рамках реализации национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» из запланированных 655 объектов сданы в эксплуатацию только 85.

В связи с этим Касым-Жомарт Токаев поручил правительству, акимам регионов и Фонду «Самрук-Казына» в кратчайшие сроки устранить все проблемы, тормозящие реализацию национальных проектов.

– Очевидно, что все это – банальные отговорки. Министр и акимы, если захотят, могут оперативно решить эти проблемы, но, видимо, не хотят. В рамках другого национального проекта «Комфортная школа» планируется построить 369 школ нового формата. Однако здесь тоже есть проволочки со своевременной разработкой технической документации и выделением земельных участков, – подчекнул он, добавив, что отечественные производители жалуются на свою низкую вовлеченность в строительство новых школ.

Касым-Жомарт Токаев считает необходимым пересмотреть структуры и механизмов социальной помощи и поддержки, повысить эффективность и адресность социальной помощи.

– Это поможет высвободить ресурсы для целевой поддержки нуждающихся граждан. Государственную социальную поддержку получают около четырех с половиной миллионов человек, или почти каждый пятый житель страны. При этом большинство из них вполне способны работать.

Социальной помощью мы породили в обществе психологию иждивенчества, чего нет в развитых странах. Поддержку нужно оказывать действительно нуждающимся людям, а не живущим в своих домах и имеющим дорогие автомобили, считает Токаев.