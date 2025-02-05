Систему страхования объектов с массовым пребыванием людей внедряют в РК

Мажилис,Чрезвычайные ситуации
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки  по вопросам гражданской защиты, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил министр по ЧС Чингис Аринов, за последние годы участились случаи строительства объектов с массовым пребыванием людей и высотных зданий без соблюдения пожарных норм, что в последующем может стать причинами пожаров
и гибели граждан.

«В этой связи, министерство наделяется полномочиями по выдаче заключения о соответствии объектов с массовым пребыванием людей и зданий высотой более 28 метров требованиям пожарной безопасности при их вводе в эксплуатацию. Также внедряется норма по согласованию специальных технических условий на уникальные вновь проектируемые объекты, аналогичные Хан Шатыру и ЭКСПО», - сказал министр.

В целях получения гражданами более качественных услуг по установке систем противопожарной защиты устанавливаются отдельные требования к организациям, оказывающим данные услуги, а именно наличие соответствующего образования
и необходимого оборудования. Внедряется система страхования объектов с массовым пребыванием людей, в случае причинения вреда третьим лицам в результате пожара, что повысит уровень пожарной безопасности на крупных объектах и обеспечит возмещение ущерба пострадавшим.

Кроме того, внедряется понятие «морской организации по ликвидации разливов нефти уполномоченного органа». Также внедряются отдельные нормы по обеспечению безопасности туристов и своевременному оказанию им помощи.

Для обеспечения безопасности населения, находящегося в сейсмической зоне, внедряются новые системные подходы. Вносится отдельная глава по мероприятиям по обеспечению сейсмической безопасности, которая регулирует взаимоотношения государства, хозяйствующих субъектов и населения.

Также министерство наделяется функцией по согласованию градостроительных проектов, в части обеспечения сейсмической, селевой и лавинной безопасности.

«Отдельные нормы предусмотрены по гражданской обороне. Сейчас часть защитных сооружений гражданской обороны находится в частной собственности. Владельцы сами распоряжаются в его использовании. Для установления порядка их учета внедряется регистрация сооружений, как отдельного объекта недвижимости в правовом кадастре. Также внедряется новое понятие «простейшие укрытия», в основном это подземные паркинги и подвалы, которые будут переоборудованы и предназначены для защиты населения», - отметил Аринов.

Для эффективной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций законопроектом предусмотрен ряд дополнительных механизмов. Так, создается постоянно действующий Республиканский оперативный штаб при глобальном и региональных чрезвычайных ситуациях. Основными его функциями будут выработка мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, координация деятельности центральных и местных исполнительных органов, а также контроль
за выполнением мероприятий.

Законопроектом вносятся нормы по улучшению социальных условий сотрудникам гражданской защиты.

«На сегодня сотрудники гражданской защиты не имеют компенсацию на жилье и доплаты за перемещение по службе, связанные с переездом в другую местность. Установление этих выплат помогут сотрудникам покрыть значительные расходы на жилье, особенно в регионах с высокой стоимостью недвижимости. Отсутствуют также надбавки за работу в удаленных и труднодоступных местах с опасными условиями для жизни, а именно где объявлена чрезвычайная ситуация, военное или чрезвычайное положение (в размере 3-кратного денежного содержания и исчисление стажа из расчета один день за три), обеспечение питанием при казарменном положении, в карантинных мероприятиях и санаторно-курортным лечением. Данные надбавки компенсируют сотрудникам дополнительные риски и трудности, связанные с их профессиональной деятельностью. В целом, установление жилищных выплат и надбавок помогут привлечь и удержать квалифицированных специалистов, а также улучшить их финансовое положение», - пояснил глава МЧС.  

Кроме того, предусмотрены меры материального стимулирования для добровольных противопожарных формирований.

#мажилис #МЧС #страхование #гражданская защита

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