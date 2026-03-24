В ВКО на фоне повышения температур началось интенсивное снеготаяние. Спасательные службы проводят регулярные обследования водоемов, включая контроль вскрытия рек и объезд потенциально опасных участков.

"По данным наблюдений, ситуация в регионе остается стабильной. На большинстве рек отмечается ослабление ледовых явлений, на отдельных участках началось вскрытие ото льда. Подъемов уровня воды, представляющих опасность для населенных пунктов, не зафиксировано", - сообщили в ДЧС региона.

Проводимая работа направлена на оценку состояния гидрологической ситуации, а также проверку эффективности ранее реализованных противопаводковых мероприятий. Это позволяет оперативно реагировать на возможные риски и принимать необходимые меры в случае угрозы половодья.