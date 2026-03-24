Активное снеготаяние в ВКО: спасатели следят за ситуацией с помощью дронов

Чрезвычайные ситуации
В регионе организован круглосуточный мониторинг паводковой обстановки, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС

В ВКО на фоне повышения температур началось интенсивное снеготаяние. Спасательные службы проводят регулярные обследования водоемов, включая контроль вскрытия рек и объезд потенциально опасных участков.

"По данным наблюдений, ситуация в регионе остается стабильной. На большинстве рек отмечается ослабление ледовых явлений, на отдельных участках началось вскрытие ото льда. Подъемов уровня воды, представляющих опасность для населенных пунктов, не зафиксировано", - сообщили в ДЧС региона. 

Проводимая работа направлена на оценку состояния гидрологической ситуации, а также проверку эффективности ранее реализованных противопаводковых мероприятий. Это позволяет оперативно реагировать на возможные риски и принимать необходимые меры в случае угрозы половодья.

#паводки #ВКО #МЧС

