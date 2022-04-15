Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 апреля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 15 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 12 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан - 3

– город Алматы - 6

– Восточно-Казахстанская область - 2

– Карагандинская область - 1

Всего в стране выявлены 1 305 355 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 27 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 1 290 785.

На 15 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 907 человек (–910+ и 997 КВИ-), из них в стационарах находятся 169 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 738 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 16 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.

Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции

13 апреля зафиксировано 15 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 13 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88 815, летальных случаев – 5 353, выздоровевших – 82 465.





Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 апреля

В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.