Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 апреля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 15 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 12 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан - 3

– город Алматы - 6

– Восточно-Казахстанская область - 2

– Карагандинская область - 1

Всего в стране выявлены 1 305 355 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 27 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 1 290 785.

На 15 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 907 человек (–910+ и 997 КВИ-), из них в стационарах находятся 169 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 738 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 16 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.

Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции

13 апреля зафиксировано 15 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 13 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88 815, летальных случаев – 5 353, выздоровевших – 82 465.


Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 апреля

В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.  

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу. 

Популярное

Все
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Чем живет село с необычным названием и женщиной в акимах близ Нур-Султана
Эксперты высказались о курсе на дебюрократизацию в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 апреля
Как работает "зеленый коридор" по онкопомощи в Казахстане
Как легендарная актриса Любовь Орлова жила в Алматы во время Великой Отечественной войны
Легендарные спортивные победы выходцев Джезказганской области
Пилоты красивые, но сырые
Почему стоит посетить мемориальный комплекс Коркыта в Кызылординской области
У жителей Шымкента есть шанс отстоять землю, на которой был стадион
Как должна работать "четвертая власть" в Казахстане, рассказал эксперт
Специалисты дали советы казахстанским дачникам перед новым сезоном
Все дети похожи, будь они поколением 50-х или next
Ситуация с осведомленностью молодежи Казахстана по вопросам репродуктивного здоровья крайне критична
Забыли ребенка и оставили одного взаперти в детсаду в Косшы - видео
Список расширен: в каких еще топ-вузах смогут учиться по "Болашаку" казахстанцы
В саду повеяло весной
Ұят емес – не стыдно!
Сотрясение, перелом, ссадины: из детсада на экстренную операцию попал ребенок в Туркестанской области
Пять автомобилей сгорело на штрафстоянке в Петропавловске
14 апреля 2022
Премьер провел встречу с президентом Международной федерации тенниса
Казахскую школу открыли в Филадельфии
Возобновляются полеты между Атырау и Астраханью
Кариму Масимову продлили арест
Алпамыс Шаримов стал советником гендиректора ТРК Президента РК
Нурлан Коянбаев назначен креативным директором ТРК Президента РК
"Я это сделаю" – чемпион мира WBC бросил вызов Головкину
«Вторая Республика»: на площадке «TALQYLAU» обсудили обновление государственной модели
Канат Сейдгапбаров назначен заместителем Секретаря Совбеза РК
Сенаторы встретились с руководством Программы развития ООН в РК
Арестован директор компании "AlanParking" Мухтар Базарбаев
Морские пехотинцы на учении «Батыл Тойтарыс – 2022» вели бой в городе
Гость изнасиловал 4-летнюю девочку в Алматинской области
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана принял участие в заседании Военного комитета ОДКБ
"Не будет ни процветать, ни служить в таком виде": Илон Маск предложил купить Twitter
Фонд "Казахстан халкына" помог двум детям в лечении за рубежом
Токаеву рассказали о подготовке к VI саммиту СВМДА
Ержан Сарсенбай возглавил "Жасыл даму"
Учитель скончался во время сдачи тестирования в Алматы
МОН остановило работу Центрально-Казахстанской академии
14 апреля 2022
Законные и безопасные способы приумножения активов озвучили в МНЭ
КазНУ посетила делегация Европарламента
МНЭ: Пересмотр взаимоотношений с Россией не предполагается
"Смета пока не ясна" – МНЭ о средствах на создание новых областей в Казахстане
Когда внесут в Парламент проект нового закона "О СМИ", сообщили в Минюсте
Возврат государству акций "Казахтелекома" Кайратом Сатыбалды прокомментировал Минюст
Сколько средств было выведено из Казахстана за 30 лет – ответ главы МНЭ
Рабочий сорвался с пятиметровой высоты в Павлодарской области
Возобновляются авиарейсы из Ирана в Казахстан
Большегруз протаранил заграждение и приземлился на автомобили в Шымкенте – СМИ (видео)
Какие операции доступны клиентам дочерних российских банков в Казахстане
Назначен пресс-секретарь Президента Казахстана
Куляш Шамшидинова стала комиссаром Глобальной комиссии Азии по образованию
Бывший главный эколог Актюбинской области осужден за взятку
Резонансный законопроект о кибербуллинге и блокировке сетей вернули в Мажилис
Рассылку о распространении сибирской язвы прокомментировали в санэпидслужбе Туркестанской области
Сотрудников полиции задержал КНБ в Акмолинской области
Новым главой нацкомпании "КазМунайГаз" стал Магзум Мирзагалиев
"Халяль"-колбасу со свининой обнаружили на казахстанских прилавках
Семикилограммовая девочка родилась в Узбекистане

Читайте также

Происшествия , Общество
Избил бывшую супругу на глазах у матери: мужчину задержали …
Общество
Защиту прав заемщиков усилят в Казахстане: подписан новый д…
Экономика , Общество
Завышенные счета выставлял потребителям Астанаэнергосбыт
Общество , Видеогалерея
Пять лет проведут в тюрьме за организацию финпирамиды две ж…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021