Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 апреля
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 19 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 10 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 1,
- в Алматы – 5,
- в Восточно-Казахстанской области – 1,
- в Карагандинской области – 1,
- в Северо-Казахстанской области – 2.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 406 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 16 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 290 896.