Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 июня

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 19 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 15 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 2,
- в Алматы – 12,
- Карагандинская область - 1.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 935 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 11 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 152.
На 19 июня лечение от КВИ продолжает получать 191 человек (135+ и 56 КВИ-), из них в стационарах находятся 44 пациента, на амбулаторном уровне – 147 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.