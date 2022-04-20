Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 апреля
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 20 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 11 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 2,
- в Алматы – 4,
- в Шымкенте – 1,
- в Восточно-Казахстанской области – 1,
- в Карагандинской области – 1,
- в Павлодарской области – 1,
- в Туркестанской области – 1.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 417 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 8 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 290 904.