Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 февраля

Всего в стране с начала пандемии зарегистрирован 1 407 281 заболевший.

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Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 20 февраля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 40 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрирован 1 407 281 заболевший.

На 20 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 664 человека (1 489+ и 175 КВИ-), из них в стационарах находится 112 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 552 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.