Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 июля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 25 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 054 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 806,
- в Алматы – 532,
- в Шымкенте – 46,
- в Акмолинской области – 68,
- в Актюбинской области – 8,
- в Алматинской области – 83,
- в Жетысуской области – 84,
- в Атырауской области – 61,
- в Восточно-Казахстанской области – 6,
- в Абайской области – 26,
- в Жамбылской области – 76,
- в Западно-Казахстанской области – 20,
- в Карагандинской области – 130,
- в Костанайской области – 11,
- в Кызылординской области – 36,
- в Мангистауской области – 14,
- в Павлодарской области – 28,
- в Северо-Казахстанской области – 8,
- в Туркестанской области – 11.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 333 547 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 1 083 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 301 086.
На 25 июля лечение от КВИ продолжает получать 18 962 человека (18 796+ и 166 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 280 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 682 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 32 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 7 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.