Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 июля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 25 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 054 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 806,

- в Алматы – 532,

- в Шымкенте – 46,

- в Акмолинской области – 68,

- в Актюбинской области – 8,

- в Алматинской области – 83,

- в Жетысуской области – 84,

- в Атырауской области – 61,

- в Восточно-Казахстанской области – 6,

- в Абайской области – 26,

- в Жамбылской области – 76,

- в Западно-Казахстанской области – 20,

- в Карагандинской области – 130,

- в Костанайской области – 11,

- в Кызылординской области – 36,

- в Мангистауской области – 14,

- в Павлодарской области – 28,

- в Северо-Казахстанской области – 8,

- в Туркестанской области – 11.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 333 547 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 1 083 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 301 086.

На 25 июля лечение от КВИ продолжает получать 18 962 человека (18 796+ и 166 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 280 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 682 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 32 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 7 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.