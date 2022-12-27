Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 декабря

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 402 049 заболевших.

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Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 27 декабря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 175 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 402 049 заболевших.

На 27 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 563 человека (2 429+ и 134 КВИ-), из них в стационарах находятся 326 пациентов, на амбулаторном уровне – 2 237 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.