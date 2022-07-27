Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 июля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 27 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 684 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 864,

- в Алматы – 505,

- в Шымкенте – 84,

- в Акмолинской области – 89,

- в Актюбинской области – 33,

- в Алматинской области – 73,

- в Жетысуской области – 74,

- в Атырауской области – 68,

- в Восточно-Казахстанской области – 20,

- в Абайской области – 43,

- в Жамбылской области – 81,

- в Западно-Казахстанской области – 52,

- в Карагандинской области – 379,

- в Улытауской области – 41,

- в Костанайской области – 49,

- в Кызылординской области – 102,

- в Мангистауской области – 34,

- в Павлодарской области – 49,

- в Северо-Казахстанской области – 24,

- в Туркестанской области – 20. ⠀

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 338 090 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 1 314 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 303 634.

На 27 июля лечение от КВИ продолжает получать 20 958 человек (20 790+ и 168 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 386 пациентов, на амбулаторном уровне – 19 572 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 32 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 12 пациентов, на аппарате ИВЛ – 7 пациентов.