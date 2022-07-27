Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 июля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 27 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 684 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 864,
- в Алматы – 505,
- в Шымкенте – 84,
- в Акмолинской области – 89,
- в Актюбинской области – 33,
- в Алматинской области – 73,
- в Жетысуской области – 74,
- в Атырауской области – 68,
- в Восточно-Казахстанской области – 20,
- в Абайской области – 43,
- в Жамбылской области – 81,
- в Западно-Казахстанской области – 52,
- в Карагандинской области – 379,
- в Улытауской области – 41,
- в Костанайской области – 49,
- в Кызылординской области – 102,
- в Мангистауской области – 34,
- в Павлодарской области – 49,
- в Северо-Казахстанской области – 24,
- в Туркестанской области – 20. ⠀
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 338 090 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 1 314 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 303 634.
На 27 июля лечение от КВИ продолжает получать 20 958 человек (20 790+ и 168 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 386 пациентов, на амбулаторном уровне – 19 572 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 32 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 12 пациентов, на аппарате ИВЛ – 7 пациентов.