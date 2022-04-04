Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 4 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 11 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в городе Нур-Султан – 1,
- в городе Алматы – 7,
- в городе Шымкент – 0,
- в Акмолинской области – 0,
- в Актюбинской области – 0,
- в Алматинской области – 1,
- в Атырауской области – 0,
- в Восточно-Казахстанской области – 0,
- в Жамбылской области – 0,
- в Западно-Казахстанской области – 0,
- в Карагандинской области – 0,
- в Костанайской области – 1,
- в Кызылординской области – 1,
- в Мангистауской области – 0,
- в Павлодарской области – 0,
- в Северо-Казахстанской области – 0,
- в Туркестанской области – 0.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 199 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 70 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 290 035.