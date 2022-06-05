Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 июня

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 5 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане - 1,

- в Алматы - 5,

- в Западно-Казахстанской области - 1.

Всего в стране с начала пандемии выявлен 1 305 781 заболевший.

За прошедшие сутки в Казахстане 11 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 035.

На 5 июня лечение от КВИ продолжают получать 132 человека (84+ и 48 КВИ-), из них в стационарах находятся 43 пациента, на амбулаторном уровне – 89 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 7 пациентов, на аппарате ИВЛ – 0 пациентов.