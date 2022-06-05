Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 июня

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 5 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане - 1,
- в Алматы - 5,
- в Западно-Казахстанской области - 1.
Всего в стране с начала пандемии выявлен 1 305 781 заболевший.
За прошедшие сутки в Казахстане 11 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 035.
На 5 июня лечение от КВИ продолжают получать 132 человека (84+ и 48 КВИ-), из них в стационарах находятся 43 пациента, на амбулаторном уровне – 89 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 7 пациентов, на аппарате ИВЛ – 0 пациентов.