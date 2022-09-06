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Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 сентября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 6 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 154 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 46,

- в Алматы – 13,

- в Шымкенте – 1,

- в Абайской области – 1,

- в Акмолинской области – 15,

- в Актюбинской области – 1,

- в Алматинской области – 5,

- в Атырауской области – 10,

- в Восточно-Казахстанской области – 4,

- в Жамбылской области – 3,

- в Западно-Казахстанской области – 9,

- в Карагандинской области – 25,

- в Костанайской области – 10,

- в Мангистауской области – 5,

- в Павлодарской области – 4,

- в Северо-Казахстанской области – 2.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 390 263 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 311 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 359 849.

На 6 сентября лечение от КВИ продолжают получать 17 009 человек (16 730+ и 279 КВИ-), из них в стационарах находятся 404 пациента, на амбулаторном уровне – 16 605 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 16 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 7 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.

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