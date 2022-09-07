Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 сентября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 7 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 324 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 62,
- в Алматы – 29,
- в Шымкенте – 2,
- в Абайской области – 9,
- в Акмолинской области – 27,
- в Актюбинской области – 11,
- в Атырауской области – 8,
- в Восточно-Казахстанской области – 12,
- в Жамбылской области – 3,
- в Жетысуской области – 3,
- в Западно-Казахстанской области – 20,
- в Карагандинской области – 40,
- в Костанайской области – 39,
- в Кызылординской области – 2,
- в Мангистауской области – 11,
- в Павлодарской области – 12,
- в Северо-Казахстанской области – 26,
- в Туркестанской области – 3,
- в Улытауской области – 5.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 390 587 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 756 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 360 605.
На 7 сентября лечение от КВИ продолжают получать 16 578 человек (16 297+ и 281 КВИ-), из них в стационарах находятся 384 пациента, на амбулаторном уровне – 16 194 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.