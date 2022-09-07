Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 сентября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 7 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 324 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 62,

- в Алматы – 29,

- в Шымкенте – 2,

- в Абайской области – 9,

- в Акмолинской области – 27,

- в Актюбинской области – 11,

- в Атырауской области – 8,

- в Восточно-Казахстанской области – 12,

- в Жамбылской области – 3,

- в Жетысуской области – 3,

- в Западно-Казахстанской области – 20,

- в Карагандинской области – 40,

- в Костанайской области – 39,

- в Кызылординской области – 2,

- в Мангистауской области – 11,

- в Павлодарской области – 12,

- в Северо-Казахстанской области – 26,

- в Туркестанской области – 3,

- в Улытауской области – 5.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 390 587 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 756 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 360 605.

На 7 сентября лечение от КВИ продолжают получать 16 578 человек (16 297+ и 281 КВИ-), из них в стационарах находятся 384 пациента, на амбулаторном уровне – 16 194 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.