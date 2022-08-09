Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 августа

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 9 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 128 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 335,

- в Алматы – 200,

- в Шымкенте – 9,

- в Акмолинской области – 65,

- в Актюбинской области – 13,

- в Алматинской области – 17,

- в Жетысуской области - 40,

- в Атырауской области – 7,

- в Восточно-Казахстанской области – 17,

- в Абайской области - 27,

- в Жамбылской области – 23,

- в Западно-Казахстанской области – 34,

- в Карагандинской области – 197,

- в Улытауской области - 17,

- в Костанайской области – 8,

- в Кызылординской области – 13,

- в Мангистауской области – 8,

- в Павлодарской области – 80,

- в Северо-Казахстанской области – 11,

- в Туркестанской области – 7.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 369 333 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 1 691 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 329 423.

На 9 августа лечение от КВИ продолжают получать 26 548 человек (26 239+ и 309 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 456 пациентов, на амбулаторном уровне – 25 092 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 31 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.