Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 августа

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 9 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 128 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 335,
- в Алматы – 200,
- в Шымкенте – 9,
- в Акмолинской области – 65,
- в Актюбинской области – 13,
- в Алматинской области – 17,
- в Жетысуской области - 40,
- в Атырауской области – 7,
- в Восточно-Казахстанской области – 17,
- в Абайской области - 27,
- в Жамбылской области – 23,
- в Западно-Казахстанской области – 34,
- в Карагандинской области – 197,
- в Улытауской области - 17,
- в Костанайской области – 8,
- в Кызылординской области – 13,
- в Мангистауской области – 8,
- в Павлодарской области – 80,
- в Северо-Казахстанской области – 11,
- в Туркестанской области – 7.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 369 333 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 1 691 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 329 423.
На 9 августа лечение от КВИ продолжают получать 26 548 человек (26 239+ и 309 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 456 пациентов, на амбулаторном уровне – 25 092 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 31 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.