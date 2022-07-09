Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 июля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 9 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 416 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 105,

- в Алматы – 119,

- в Шымкенте – 29,

- в Акмолинской области – 6,

- в Актюбинской области – 3,

- в Алматинской области – 42,

- в Атырауской области – 12,

- в Восточно-Казахстанской области – 5,

- в Жамбылской области – 29,

- в Западно-Казахстанской области – 1,

- в Карагандинской области – 39,

- в Костанайской области – 3,

- в Кызылординской области – 5,

- в Мангистауской области – 3,

- в Павлодарской области – 5,

- в Северо-Казахстанской области – 7,

- в Туркестанской области – 3.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 308 957 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 222 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 293 154.

На 9 июля лечение от КВИ продолжает получать 2 201 человек (2 140+ и 61 КВИ-), из них в стационарах находятся 291 пациент, на амбулаторном уровне – 1 910 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 14 пациентов, на аппарате ИВЛ – 0 пациентов.