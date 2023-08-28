Ситуацию на пограничных пунктах пропуска прокомментировали в КНБ

По информации Погранслужбы, все пункты пропуска работают в штатном режиме.

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Пограничная служба Комитета национальной безопасности РК прокомментировала ситуацию в пунктах пропуска, сообщает Kazpravda.kz.

Так, по состоянию на сегодня, 28 августа, пограничные пункты пропуска функционируют в штатном режиме, отметили в Погранслужбе.

"На казахстанско-кыргызском участке границы в пунктах пропуска "Карасу" (РК) - "Ак тилек" (КР) на территорию Казахстана за истекшие сутки было пропущено свыше 350 автомашин. Наблюдается очередь до 80-100 автомашин, что соответствует показателям ежесуточных значений и данному сезону. В остальных автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-кыргызском участке границы скоплений автотранспортных средств не имеется", - говорится в информации.

Кроме того, на границе с Узбекистаном отмечается скопление транспорта перед казахстанскими пунктами пропуска "Жибек жолы", "Жетысай", "им. Б.Конысбаева" и "Казыгурт", в связи с их реконструкцией.

На границе с Россией транспорт периодически скапливается перед пунктами пропуска "Сырым", "Жайсан" и "Кайрак", что характерно для текущего периода года, подчеркнули в ПС.

Также сообщается, что в пунктах пропуска через границу каких-либо дополнительных ограничительных мер не вводилось.

Как отмечается, в августе Погранслужба пресекла: 35 фактов провоза наркотических средств, 33 - оружия и боеприпасов; 20 фактов использования поддельных документов, 36 - двойного гражданства; 299 случаев контрабанды на сумму около 2 млрд тенге, 27 - ввоза и вывоза автомашин по поддельным документам.

К административной ответственности также привлечено 909 нарушителей миграционного законодательства, добавили в КНБ.