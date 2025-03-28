Скляр призвал страны азиатского континента активнее двигаться навстречу друг другу

Международное сотрудничество,Правительство,Китай
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Венера Баталова
корреспондент

В рамках участия в 24-й сессии Боаоского Азиатского форума (БАФ) первый заместитель премьер-министра РК встретился с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе встречи Роман Скляр выразил готовность прилагать усилия для укрепления казахстанско-китайского вечного всестороннего стратегического партнерства и дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Дин Сюэсян подчеркнул важность углубления торгово-экономических связей и реализации договоренностей, достигнутых между главами государств.

Стороны положительно оценили итоги заседания Комитета по сотрудничеству РК-КНР и обсудили вопросы развития межрегионального сотрудничества. Была подчеркнута важность регулярных встреч на уровне руководства правительств двух стран, стороны договорились поддерживать тесные рабочие контакты по всем актуальным двусторонним вопросам.

Роман Скляр пригласил китайского коллегу посетить с визитом Казахстан.

Первый заместитель премьер-министра РК также принял участие в церемонии открытия 24-й сессии Боаоского Азиатского Форума на тему «Азия в меняющемся мире: на пути к общему будущему».

В Форуме приняли участие главы делегаций более 60 стран и свыше 2 тыс. руководителей правительственных организаций, представителей крупных компаний, научных кругов и экспертов.

Роман Скляр выступил в качестве основного спикера на панельной сессии БАФ на тему «Поддержание стабильности глобальных цепочек поставок: роль связанности». В своем выступлении он акцентировал внимание участников на важности укрепления торгово-экономического и транспортно-логистического сотрудничества между странами Азии, совместной работе по снижению торговых барьеров и формированию новых транспортных маршрутов, а также применении цифровых технологий и ИИ для совершенствования взаимных цепочек поставок.

Глава казахстанской делегации призвал страны азиатского континента активнее двигаться навстречу друг другу, открывая новые «окна» возможностей.

#КНР #Скляр #форум #БАФ #Боаос

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