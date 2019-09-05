Общество
Сколько оралманов получили гражданство Казахстана в 2019 году
С начала 2019 года гражданами Казахстана стали более 10,7 тыс. этнических казахов, вернувшихся на историческую родину из соседних стран, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.   

Большинство новых граждан прибыли в нашу республику из Узбекистана – 48,5%. Странами исхода также являются КНР – 36%, Монголия – 6,2%, Туркменистан – 5,4%, Российская Федерация – 1,1%, Иран – 0,5% и другие.

Прибывшие этнические казахи обосновались в основном в Акмолинской (27%), Мангистауской (14%) и Жамбылской (9%) областях, а также в городах Нур-Султан (8,9%) и Шымкент (8,5%).

На сегодняшний день (с 1991 года) на историческую родину вернулись и получили статус оралмана 307,3 тыс. семей или 1,046 млн этнических казахов.

"В Казахстане созданы благоприятные условия для получения гражданства в упрощенном порядке для этнических казахов, получивших статус оралмана. Этот статус действует в течение одного года. Продление статуса предусматривается исключительно для приобретения гражданства в упрощенном порядке при подаче заявления в течение шести месяцев со дня прекращения статуса оралмана на срок не более трех месяцев", – сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ахмади Сарбасов.

При этом он отметил, что некоторые оралманы в течение предоставленного времени не приобрели казахстанское гражданство в упрощенном порядке и были лишены такой возможности.

"В связи с этим Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев принял решение дать возможность продлить статус таким оралманам в целях приобретения гражданства в упрощенном порядке до 31 декабря 2019 года. Таким образом, оралманы, не продлившие статус, могут обратиться в местные исполнительные органы, чтобы это сделать, и подать документы в органы внутренних дел на получение казахстанского гражданства в упрощенном порядке", – добавил Сарбасов.

По состоянию на 26 августа т.г. в рамках акции по стране уже продлен статус оралмана 5 789 этническим казахам, из которых 4 909 подали документы на получение казахстанского гражданства.

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