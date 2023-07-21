Сколько стоит проезд по БАКАД

С 21 июля 2023 года начал действовать приказ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК «Об использовании участка автомобильной дороги общего пользования республиканского значения Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД) на платной основе», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Согласно приказу, стоимость поездки по БАКАД вне зависимости от пройденного пути в течение 1 часа составит:
- легковые авто – 0,07 МРП (241,5 тенге);
- автобусы до 16 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 0,08 МРП (276 тенге);
- автобусы до 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны – 0,14 МРП (483 тенге);
- автобусы от 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонн – 0,16 МРП (552 тенге);
- грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн – 0,2 МРП (690 тенге);
- грузовые автомобили грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 0,22 МРП (759 тенге).
Также документом предусмотрена покупка абонементов на месяц и на год для указанных категорий автомобилей.
Так, стоимость абонемента составит:
- для легковых авто: на месяц – 0,5 МРП (1725 тенге), на год – 5 МРП (17 250 тенге);
- для автобусов до 16 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 2,5 тонны: на месяц – 0,6 МРП (2 070 тенге), на год – 6 МРП (20 700 тысяч тенге);
- для автобусов до 32 мест и грузовых авто грузоподъемностью до 5,5 тонны: на месяц – 1 МРП (3 450 тенге), на год – 10 МРП (34 500 тенге);
- для автобусов свыше 32 мест и грузовых авто грузоподъемностью автопоезда до 10 тонн: на месяц – 1,5 МРП (5175 тенге), на год – 15 МРП (51 750 тенге);
- для грузовых автомобилей грузоподъемностью от 10 до 15 тонн: на месяц – 2 МРП (6 900 тенге), на год – 20 МРП (69 тысяч тенге);
- для грузовых автомобилей грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельных тягачей: на месяц – 2,5 МРП (8 625 тенге), на год – 25 МРП (86 250 тенге).
БАКАД ввели в эксплуатацию 16 июля 2023 года. Это первый концессионный проект в истории Казахстана. Строительство данной дороги началось 3 года назад на основе турецко-корейского консорциума.
Скоростная трасса в основном 6-полосная, с переходом местами в 4-полосную. По расчетам МИИР РК, расстояние в 66 километров при разрешенной максимальной скорости 110-140 километров в час можно будет преодолеть всего за полчаса.