Сколько стоит проезд по БАКАД

Транспорт
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

С 21 июля 2023 года начал действовать приказ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК «Об использовании участка автомобильной дороги общего пользования республиканского значения Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД) на платной основе», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: пресс-служба МИИР РК

Согласно приказу, стоимость поездки по БАКАД вне зависимости от пройденного пути в течение 1 часа составит:

- легковые авто – 0,07 МРП (241,5 тенге);

- автобусы до 16 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 0,08 МРП (276 тенге);

- автобусы до 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны – 0,14 МРП (483 тенге);

- автобусы от 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонн – 0,16 МРП (552 тенге);

- грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн – 0,2 МРП (690 тенге);

- грузовые автомобили грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 0,22 МРП (759 тенге).

Также документом предусмотрена покупка абонементов на месяц и на год для указанных категорий автомобилей.

Так, стоимость абонемента составит:

- для легковых авто: на месяц – 0,5 МРП (1725 тенге), на год – 5 МРП (17 250 тенге);

- для автобусов до 16 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 2,5 тонны: на месяц – 0,6 МРП (2 070 тенге), на год – 6 МРП (20 700 тысяч тенге);

- для автобусов до 32 мест и грузовых авто грузоподъемностью до 5,5 тонны: на месяц – 1 МРП (3 450 тенге), на год – 10 МРП (34 500 тенге);

- для автобусов свыше 32 мест и грузовых авто грузоподъемностью автопоезда до 10 тонн: на месяц – 1,5 МРП (5175 тенге), на год – 15 МРП (51 750 тенге);

- для грузовых автомобилей грузоподъемностью от 10 до 15 тонн: на месяц – 2 МРП (6 900 тенге), на год – 20 МРП (69 тысяч тенге);

- для грузовых автомобилей грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельных тягачей: на месяц – 2,5 МРП (8 625 тенге), на год – 25 МРП (86 250 тенге).

БАКАД ввели в эксплуатацию 16 июля 2023 года. Это первый концессионный проект в истории Казахстана. Строительство данной дороги началось 3 года назад на основе турецко-корейского консорциума.

Скоростная трасса в основном 6-полосная, с переходом местами в 4-полосную. По расчетам МИИР РК, расстояние в 66 километров при разрешенной максимальной скорости 110-140 километров в час можно будет преодолеть всего за полчаса.

#транспорт #МИИР #БАКАД #платная дорога

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