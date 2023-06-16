БАКАД запустили в Алматинской области

Теперь расстояние в 66 километров можно будет преодолеть по новой дороге за полчаса.

Фото пресс-службы МИИР РК

Официально открыто движение по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

Как отметил на церемонии открытия председатель Комитета автомобильных дорог МИИР РК Толеген Абдуллин, Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД) снизит загруженность на улицах Алматы на 20% и улучшит экологическую обстановку.

По его словам, дорога позволит сократить транспортный поток в Алматы за счет освобождения основных магистралей и улучшения пропускной способности дорожной сети.

Вместе с тем, как считает аким Алматинской области Марат Султангазиев, дорога увеличит инвестиционный и туристический потенциал региона.

"Автодорога должна стать ключевым звеном в транзитном коридоре "Западный Китай – Западная Европа", который придаст импульс экономическому развитию всего региона. Открытие автодороги даст возможность снизить транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть как самого города Алматы, так и пригородной зоны", – сказал Султангазиев.

БАКАД считается основой транспортного каркаса Алматинской агломерации. По словам акима Алматы Ерболата Досаева, в рамках нового генерального плана города до 2040 года сегодня ведется строительство шести радиальных дорог, ведущих к БАКАД.

Согласно механизму концессии, дорога была построена за счет собственных средств инвестора.

БАКАД, по которой расстояние в 66 километров можно будет преодолеть за полчаса, будет находиться на гарантии 16 лет, добавили в МИИР.