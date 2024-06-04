Сколько воды расходуют казахстанцы

«Отпущенный объем воды потребителям в 2023 году составил 1 372,8 млн куб. м — на 3,1% больше, чем годом ранее (2022 – 1 330,1 млн куб.м).

Из них населению было отпущено 671,9 млн куб. м, на коммунальные нужды – 176,6 млн куб. м., производственные нужды – 372,4 млн куб.м., прочим – 151,7 млн куб.м», - говорится в сообщении.