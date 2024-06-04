Сколько воды расходуют казахстанцы

Экономика, Общество
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Среднесуточный отпуск воды на одного жителя в 2023 году составил 92,5 литра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро по нацстатистике

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

«Отпущенный объем воды потребителям в 2023 году составил 1 372,8 млн куб. м — на 3,1% больше, чем годом ранее (2022 – 1 330,1 млн куб.м).

Из них населению было отпущено 671,9 млн куб. м, на коммунальные нужды – 176,6 млн куб. м., производственные нужды – 372,4 млн куб.м., прочим – 151,7 млн куб.м», - говорится в сообщении.

Наибольшие объёмы воды были отпущены потребителям Алматы (190 млн куб. м), Карагандинской (153 млн куб. м) и Павлодарской областей (121,2 млн куб. м).

Среднесуточный отпуск воды в расчёте на одного жителя в целом по стране составил 92,5 литра — на 4,2% больше, чем год назад (2022 – 88,7 литра).

Наибольшие объёмы на одного жителя отмечены в Мангистауской области (172,1 литра в сутки), г. Шымкент (156,5 литра) и в Павлодарской области (147,7 литра).

Наименьший показатель зафиксирован в Жамбылской области (50,3 литра).

#вода #казахстанцы #расходы

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