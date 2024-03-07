Сколько женщин живет в Казахстане

10 260 057 женщин сегодня поздравляет страна с 8 марта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

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По данным статистиков, на сегодня 63,6% женщин проживает в городской местности, 36,3% – сельской.

В разрезе регионов больше всего представительниц женского пола в городе Алматы – 1 196 450, Туркестанской – 1 049 866 и Алматинской областях – 766 092.

Согласно информации, по возрастному составу, в возрасте до 18 лет численность девушек составляет 3,3 млн, от 18 до 60 лет – 5,3 млн, от 60 и выше – 1,6 млн женщин.

Ранее в бюро сообщили, в каких сферах больше трудятся женщины в Казахстане.