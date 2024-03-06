В каких сферах больше трудятся женщины в Казахстане

В республике 4,3 млн женщин заняты в разных отраслях, это 48,3% от общего числа занятого населения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

3,4 млн женщин работают в найме, 940 тысяч - являются самостоятельно занятыми.

– В разрезе отраслей больше всего женщин трудится в сфере образования – 20% от всех занятых женщин, 19,6% – оптовой и розничной торговле, 9,7% – сельском хозяйстве, еще 9,6% в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения, в промышленности работают 7,8% трудящихся женщин, – говорят статистики.

Меньше всего женщин отмечено в сфере информации и связи – 1,6% от всех занятых работниц.