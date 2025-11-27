Вице-президент АО «Астык Транс» Жандос Куанышев рассказал о причинах временных трудностей с транспортировкой зерна на экспорт, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

На ключевых экспортных направлениях Казахстана — в сторону Китая и Узбекистана — фиксируется скопление вагонов с казахстанским зерном. Такая ситуация связана с рекордным урожаем текущего года и резким ростом спроса со стороны соседних стран.

Почти половина казахстанского зерна поставляется в Узбекистан. Сейчас узбекские терминалы и элеваторы перегружены: вместо 36 составов в сутки страна принимает около 30. Чтобы не допустить остановки движения на собственных подходах, Казахстан вынужден временно ограничивать отправки, пояснил Жандос Куанышев в своем комментарии телеканалу Atameken Business.

«Железная дорога вынуждена сдерживать приём грузов — несвоевременная выгрузка на сопредельной стороне может замедлить пассажирские и внутренние перевозки», - отметил эксперт.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и на китайском направлении: объёмы казахстанского экспорта превышают пропускные возможности китайских перегрузочных комплексов. Дополнительную задержку создаёт отсутствие лабораторий на границе — анализы зерна приходится направлять в Урумчи и Пекин, что увеличивает время обработки грузов.

Однако, как заверил Жандос Куанышев, в «Қазақстан темір жолы» держат перевозку зерна на особом контроле, и ситуация постепенно стабилизируется. К тому же правительство готовит меры по перераспределению потоков, включая транспортные субсидии для дальних маршрутов. Часть экспортных партий планируется направить по альтернативным направлениям, что позволит разгрузить переполненные пограничные переходы, считает эксперт.