Рекордный урожай зерновых и других сельхозкультур собрали в Казахстане

48
Дана Аменова
специальный корреспондент

С 16 млн га при средней урожайности 17 ц/га (2024 год – 16,2) намолочено 27,1 млн тонн зерна

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании Правительства доложил об итогах уборочных работ 2025 года.
Он отметил, что завершающийся аграрный сезон показал устойчивый рост сельхозпроизводства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина 

«Текущий год стал рекордным не только по зерновым, но и по основным высокорентабельным и востребованным культурам, таким как бобовые и масличные, на которые акцентировалось внимание при диверсификации посевных площадей», – сказал Айдарбек Сапаров.

Министр сообщил, что на сегодняшний день по республике уборка зерновых колосовых завершена, с 16 млн га при средней урожайности 17 ц/га (2024 год – 16,2) намолочено 27,1 млн тонн зерна.

C 12,2 млн га (при урожайности 16,6 ц/га) пшеницы намолочено 20,3 млн тонн, что на полмиллиона тонн больше уровня предыдущего года. При этом, несмотря на сокращение посевной площади пшеницы в рамках диверсификации почти на 900 тыс. га, объем производства не только сохранен, но и значительно увеличен.

Ячменя намолочено порядка 4 млн тонн, что на уровне прошлого года. Впервые урожай бобовых культур составил 1 млн тонн. Собран рекордный урожай маслосемян в объеме 4,3 млн тонн, при этом уборка масличных еще продолжается.

Также собрано 2,9 млн тонн картофеля, 3,8 млн тонн овощей и 2,6 млн тонн бахчевых культур. Завершена уборка хлопчатника. Благодаря внедрению современных технологий выращивания, в том числе капельного орошения, некоторые хозяйства получили до 50 ц/га.

В целом, при средней урожайности почти 30 ц/га собрано 428 тыс. тонн хлопка-сырца или на 42% больше уровня прошлого года.

 

#Правительство #рекорд #Минсельхоз #урожай #сельхозкультуры

Популярное

Все
Будущее за цифровым интеллектом
Впечатляющий старт Елены Рыбакиной
Из «микро» – в сегмент МСБ
Мебель-трансформер от ученых помогает делать шаги
Большие возможности и большая ответственность
В Зайсанском районе построят водохранилище
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
В Барселоне завершил работу Международный конгресс архивов
О туризме и банковской деятельности
Россыпь наград из Улан-Батора
Программа совместно с ЮНИСЕФ
Придать диалогу стратегическую направленность
Повышая правовую грамотность населения
Азарт, мастерство и гармония
В Астане состоялся форум немцев Казахстана
Патриотическое воспитание как конкуренция смыслов
Остался год до юношеской Олимпиады
Лавины взяли под цифровой контроль
Обсуждены проблемы в сфере энергетики
Помощь, от которой хуже...
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
50 человек зачислили в Президентский молодежный кадровый резерв
Жителям 9 сел Павлодарской области возвратили пастбища
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Завершена реконструкция республиканской трассы Талдыкорган – Калбатау – Оскемен
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по бирманскому боксу
Казахстан и Китай обсудили всестороннее стратегическое партнёрство
Искусственный интеллект помогает врачам спасать пациентов с инсультом
Конкурс на лучшее название первой АЭС в Казахстане завершен
Сельский ученик стал бронзовым призером Азиатских игр
Правительство реализует комплекс мер в рамках поручений Президента
Органы умершей женщины пересадили шести пациентам в Алматы
Создатели ИИ призвали запретить сверхразумный ИИ
КНБ предотвратил теракт в Алматы
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Механизм кредитных линий для аграриев внедрят в Казахстане
Исполнение поручений Президента: 1,4 млрд тенге выделено на…
В Конаеве открыли завод по переработке пшеницы
В Казахстане продолжается поэтапное погашение задолженности…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]