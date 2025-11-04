С 16 млн га при средней урожайности 17 ц/га (2024 год – 16,2) намолочено 27,1 млн тонн зерна

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании Правительства доложил об итогах уборочных работ 2025 года.

Он отметил, что завершающийся аграрный сезон показал устойчивый рост сельхозпроизводства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

«Текущий год стал рекордным не только по зерновым, но и по основным высокорентабельным и востребованным культурам, таким как бобовые и масличные, на которые акцентировалось внимание при диверсификации посевных площадей», – сказал Айдарбек Сапаров.

Министр сообщил, что на сегодняшний день по республике уборка зерновых колосовых завершена, с 16 млн га при средней урожайности 17 ц/га (2024 год – 16,2) намолочено 27,1 млн тонн зерна.

C 12,2 млн га (при урожайности 16,6 ц/га) пшеницы намолочено 20,3 млн тонн, что на полмиллиона тонн больше уровня предыдущего года. При этом, несмотря на сокращение посевной площади пшеницы в рамках диверсификации почти на 900 тыс. га, объем производства не только сохранен, но и значительно увеличен.

Ячменя намолочено порядка 4 млн тонн, что на уровне прошлого года. Впервые урожай бобовых культур составил 1 млн тонн. Собран рекордный урожай маслосемян в объеме 4,3 млн тонн, при этом уборка масличных еще продолжается.

Также собрано 2,9 млн тонн картофеля, 3,8 млн тонн овощей и 2,6 млн тонн бахчевых культур. Завершена уборка хлопчатника. Благодаря внедрению современных технологий выращивания, в том числе капельного орошения, некоторые хозяйства получили до 50 ц/га.

В целом, при средней урожайности почти 30 ц/га собрано 428 тыс. тонн хлопка-сырца или на 42% больше уровня прошлого года.