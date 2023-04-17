18-летний водитель без прав сбил школьника и скрылся в Актобе

125
Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 2 лет.
Водитель ВАЗа в городе Актобе проехал на запрещающий сигнал светофора и наехал на подростка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.
В результате ДТП 17-летний пешеход госпитализирован в Центр охраны материнства и детства Актобе.
Нарушитель же скрылся с места происшествия.
Полицейские обнаружили его авто во дворе многоэтажного дома с повреждениями лобового стекла, бампера, капота, правого бокового стекла.
«Автомашина водворена на спецстоянку. Установлен также водитель, им оказался 18-летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения», – говорится в сообщении.
Начато досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».
Водителю грозит лишение свободы до 2 лет, добавили в ДП.